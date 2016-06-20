12 خطوة مهمة لحمايتك من الحر والعطش فى أطول نهار صيف

بعد أن أعلنت البحوث الفلكية أن مصر ستشهد قمة الصيف وأطول نهار عام 2016 يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 21 يونيو خبراء التغذية ينصحونك ويقدمون لك 12 خطوة مهمة لتجنب العطش خلال الصيام فى أطول نهار ستشهده مصر غدًا..

يقدم الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية 12 خطوة مهمة لحمايتك من الحر وعدم الشعور بالعطش خلال أطول نهار صيف

1- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

2- يجب على مرضى الضغط والسكر والكبد والكلى عدم الخروج من المنزل، لأنه سيكون يوما شاقا عليهم ويمكن أن يتعرضوا لمضاعفات خطيرة خلال فترة الصيام.

3- تجنب تناول الكافيين مثل الشاى والقهوة والنسكافية والمياه الغازية خلال السحور لأنها تساعد على إدرار البول، وتقلل من نسبة المياه الموجودة بالجسم، وترفع الضغط ولا تناسب هذه الفئات من المرضى .

>4- تجنب تناول الأطعمة المملحة والبهارات والمخللات والأطعمة الحريفة لأنها تساعد على امتصاص الصوديوم وتساعد على العطش الشديد أثناء الصيام.

5- اشرب العصائر الشعبية مثل العرقسوس والكركديه والسوبيا والتمر هندى لأنها تساعد فى عدم الشعور بالعطش.

6- تناول الأوراق الخضراء والتى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، والمياه وتساعد الجسم على مقاومة العطس مثل الجرجير والخص والسبانخ .

7- الاهتمام بتناول الأطعمة المحتوية على عنصر البوتاسيوم مثل الموز والخوخ والمشمش والكنتالوب والبطيخ، لأن البوتاسيوم يعادل ارتفاع الصوديوم ويساعد الجسم على مقاومة العطش.

8- تناول كوب ماء كل 30 أو 40 دقيقة، موضحًا أنه من الأخطاء الشائعة تكثيف شرب الماء فى فترة الإفطار والسحور ما يجهد الكلى، لأنها تقوم بالتخلص من الماء دفعة واحدة.

9- تناول البروتينات مثل الفول والبيض والجبن خلال السحور، لأنها تساعد على الشعور بالشبع وأيضًا عدم الاصابة بالسمنة .

10- تناول الزبادى خلال السحور يقلل الشعور بالعطش ويقلل من سمنة الكرش.

11 - تناول كوبًا من الشاى الأخضر مرة واحدة يوميًا بعد الإفطار يقلل من الإجهاد والعطش ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة خلال شهر رمضان .

12- تناول العيش البلدى مهم أثناء السحور لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "ب" المركب والذى يساعد بدوره على مقاومة الإجهاد.

موضوعات متعلقة

الكركديه.. أشهر المشروبات الشعبية فى رمضان يخفض ضغط الدم

حارب العطش فى رمضان بالخروب.. يطهر الحلق ويقتل الميكروبات وينشط الجسم

>