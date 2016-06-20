أوانى مطبخك فيها سم قاتل..الألومنيوم يعرضك للزهايمر والتيفال يضر بخصوبتك

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living" أن بعض تجهيزات المطابخ خاصة الأوانى تشكل خطرا على الصحة، فإنها تتلف مذاق وقيمة الطعام وتحوله إلى سموم، وتتضمن الأوانى الآتى:

• الأوانى المطلية سيراميك مثل المقالى والسكاكين، فهى تضيف لمسة جمالية لمطبخك، لكنها أيضا تضيف جرعة سامة فى الطعام، لأنها مطلية بمعادن مختلفة مثل البوليمر الاصطناعى وهو أكثر ليونة من المعدن، وهذا الطلاء يستمر نحو عام فقط ثم يتآكل عن طريق التسخين المتكرر.

• أوانى المطابخ غير اللاصقة (التيفال): وهى الأوانى غير اللاصقة التى تنظف بشكل أسرع بكثير،يتم تصنعيها مع طلاء اصطناعى من مادة تترافلوروايثيلين وبوليمر البلاستيك الذى يبدأ فى الإفراج عن السموم إذا تم تسخينه فوق 232 درجة سيلزيوس، ومادة التفلون الكيميائية، التى تم ربطها بالسرطان ومشاكل الإنجاب، واستنشاق الأبخرة السامة المنبعثة من الطلاء الصناعى يمكن أن يسبب الدخان الناتج عنها القشعريرة والحمى وضيق الصدر والسعال.

• أوانى ورقائق الألومنيوم: الألومنيوم يتراكم فى المخ والرئتين والعظام والأنسجة، مما يسبب خللا وظيفيا عضليا وفقدانا للذاكرة، كما أثبتت الأبحاث أن الألومنيوم هو سبب رئيسى لمرض الزهايمر.

السمن الصناعى سم قاتل.. تعرضك للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين

>