“نغم إف إم” تذيع لقاء ماهر عبد العزيز مع الراحل صلاح جلال

كتبت: إنجي لطفي

يقدم الإذاعي ماهر عبد العزيز يوم الجمعة القادم، على “نغم اف ام” حواراً أجراه عام ١٩٨٩ مع الصحفي الكبير الراحل الاستاذ صلاح جلال المحرر العلمي للأهرام و نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الصحفيين الافريقيين ورائد ومؤسس الصحافة العلمية.

يتناول اللقاء بدايات صلاح جلال في بلاط صاحبة الجلالة بمجلة اخر ساعة مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، كما يتحدث عن انتخابه لفترتين نقيبا للصحفيين وما حققه وما فشل في تحقيقه وأسباب هذا الفشل.

كما تشتمل الحلقة على تقيم الوضع البيئ في مصر والمشاكل البيئية في ذلك الوقت.

وعن علاقته بالصحفي الكبير صلاح جلال يقول ماهر عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة راديو النيل، التقيت به في بداية حياتي الاذاعية وعندما لاحظ اني اتحدث السواحيلية لغة دول حوض نهر النيل وشرق افريقيا ضمني لللأمانة الفنية لأتحاد الصحفيين الافريقيين، واقتربت منه وكان لي نعم المعلم و الاستاذ الذي لا يبخل بالنصيحة و المعلومة ومعه رأيت عمالقة الاهرام الاساتذة العظام أمثال “نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، زكي نجيب محمود، بنت الشاطئ، حسين مؤنس، لويس عوض، احمد بهاء الدين، عبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم.

واختتم ماهر عبد العزيز تصريحاته بقوله

> رغم كل ما وصل اليه الاستاذ صلاح جلال كنقيب الصحفيين دورتين ورئيس اتحاد الصحفيين الافريقيين وسافر دول العالم كلها اكثر من مرة ما عدا نيوزلاندا وأستراليا وشاف شمس منتصف الليل ١٢ مرة وتاريخ طويل واول من أسس الصحافة العلمية والكارت الخاص به مكتوب فيه صلاح جلال المحرر العلمي للأهرام .

> كان قمة في التواضع و الادب الله يرحمه كنت ملازم له منذ اول لقاء معه عام ١٩٨٦ وحتى وفاته في ابريل ١٩٩٠ ولحد النهاردة رايح جاي امام مبنى الاهرام لازم اقرأ له الفاتحة

> الحلقة تذاع الجمعة الساعة الحادية عشر على نغم اف ام ١٠٥.٣.