التركية بشرى أيايدين الشهيرة بـ إيلين: حجابي فتح لي ألف باب مغلق

بشرى أيايدين المولودة في أنقرة عام 1994 ممثلة شابة واعدة تنبّأ لها العديد من النجوم الأتراك الكبار بمستقبل فني باهر لامتلاكها قدرات أدائية طبيعية، وكاريزما محبّبة على الشاشة منذ احترفت الفن مبكراً في سن الثامنة. «سيدتي التركية» رصدت لكم مقابلة حديثة معها حول حجابها الذي زلزل الوسط الفني التركي الذي لا تعمل فيه أي ممثلة محجبة:

أشهر أدوار بشرى أيايدين في «وادي الذئاب» في المواسم الثلاثة الأولى منه، وتحديداً من عام 2003 لغاية عام 2005 والذي أطلقها محلياً وعالمياً كممثلة صغيرة موهوبة، لكن شهرتها الأكبر حقّقتها بدور المراهقة إيلين الإبنة غير الشرعية لجنان في المسلسل الاجتماعي «جنان» وفيلمها الحديث «النار» الذي تشاركها بطولته مناصفةً ميلتم ميرال أوغلو بطلة مسلسل «حياة» ومعهما الممثل هالوك بييس.

فاجأت الوسط الفني بارتدائها الحجاب، وإعلانها التزامها التام به، وصرّحت للصحافة التركية بأنه قرار متأخّر لتفكيرها بارتداء الحجاب قبل سنوات، لكن ظروفها حالت دون اتخاذ هذا القرار إلا في بداية عام 2016. وحوربت من بعض العلمانيين غير المرحّبين بحجابها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تشعر بالندم لقرارها خاصةً بعد أن وجدت المساندة من شركات إنتاج سينمائية قامت بطلبها بالاسم للمشاركة بفيلمها الأخير «النار» وينتطرها فيلم سينمائي آخر بعنوان «SICCIN 3» في العام ذاته.

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متى راودتك فكرة الحجاب لأول مرّة؟

فكرة ارتداء الحجاب راودتني مبكراً، لكني تأخّرت فيه لظروف خاصة خارجة عن إرادتي، ولم يكن قراراً سهلاً فلقد جاهدت نفسي ثلاث سنوات كاملة حتى طوّعتها لقبول قرار الحجاب واعتزال المغريات التي تحول بيني وبينه. وتغلّبت أخيراً على تردّدي لأن الفن بالنسبة لي وسيلة للإبداع والعمل والرزق لكنه ليس غايتي الأساسية في الحياة.

كيف أتتك لحظة ارتداء الحجاب؟

في ليلة واحدة انفتح قلبي فجأة للحجاب، فذهبت في الصباح، وأعلمت والدي بقراري فلم يعترض عليه، ولم يحاول أن يمارس سلطته الأبوية لمنعي بحكم أنه رجل غير محافظ. هو أب رائع وحنون ومتفهّم، وكان يشعر بما يراودني من زمن بعيد، فخرجت للتسوّق، وعدت مرتدية الحجاب بسعادة لا توصف.

وشاركني جميع من أعرف سعادتي، ولم يحاول أحد أن يثنيني عن قراري احتراماً منهم لخصوصيتي.

أنت كممثلة قدوة بنات جيلك، فهل أثّرت في متابعاتك الصغيرات في «السوشيال ميديا»؟

يشرّفني أن أكون نموذجاً للفتاة التركية المسلمة الواعية والناضجة لشؤون دينها ودنياها، والتي تأخذ الأمور المتاحة أمامها بعقلانية ومحبّة واعتدال.

ومن التعليقات وردود الأفعال على حجابي، أعتقد أنني أثّرت بقراري هذا على فتيات كثيرات.

وماذا كان رد فعل الوسط الفني على حجابك؟

تباينت ردود الفعل بين مرحّب ومتحفّظ، وبعد ارتدائي الحجاب أغلقت أبواب كثيرة أمامي، لكن الحمدالله أنه عندما كان يغلق باب أمامي، كان يفتح في المقابل ألف باب، لهذا لست قلقة على رزقي أبداً.

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سأواصل التمثيل بحجابي

هل ستستمرّين في التمثيل أم تفكّرين بالاعتزال؟

لا لن أعتزل التمثيل، وسأواصل عملي في المجال الفني رغم أنه لا يوجد فيه ممثلات محجبات غيري، والحجاب في الوسط الفني قرار صعب جداً.

هل واجهت مشاكل جرّاء حجابك؟

نعم، وأعدّ ظهور مشاكل بعد التزامي الحجاب أمراً طبيعياً لكنني أرفض الاستسلام، وأمتلك القوة اللازمة للحفاظ على قناعاتي الخاصة وإيماني، ولن أتراجع عن قرار الحجاب مهما كان الثمن، ولا يهمّني حكم الآخرين على حجابي.

كيف واجهت عائلتك غير المحافظة قرار التزامك بالحجاب الشرعي؟

عائلتي رغم أنها غير محافظة احترمت قراري، وكذلك أصدقائي اتّخذوا الموقف ذاته، واحتضنوني، وأنا محظوظة بهم جداً.

هل كانت التعليقات إيجابية من متابعيك في «السوشيال ميديا»؟

بعض التعليقات إيجابية، وبعضها الآخر سلبية للأسف، لكني سعيدة بقراري. يجب على الإنسان عدم إرجاء قراراته المصيرية، فقد يفاجئه الموت في وقت لا ينتظره ويرحل دون أن يحقّق ما يشعره بالسعادة الروحية والطمأنينة النفسية، ويحقّق له التوازن الذي يبحث عنه. لست عالمة دين، لكني عرفت مبكراً أن الحياة قد لا تعطي الإنسان كل الوقت. لهذا، عليه أن يستغلّ كل لحظة في حياته بطريقة إيجابية وبنّاءة.

99 بالمئة من الناس رحّبوا بقرار حجابي

كم نسبة المرحّبين بقرار ارتدائك الحجاب؟

99 بالمئة تجاوبوا بمحبّة وحماس لقرار حجابي. و1 بالمئة فقط كانت ردود فعلهم سلبية.

هل تواجهين صعوبات في اختيار أزيائك بالحجاب؟

تغلّبت على صعوبة اختيار أزياء مناسبة للحجاب بمساعدة والدتي لي، واليوم صرت أحسن اختيار موديل الشال المناسب لأزيائي في المناسبات الخاصة وعروض افتتاح فيلمي الجديد «النار».

لم أقدّم تنازلات

مضى 15 عاماً على عملك الفني، فهل قدّمت بعض التنازلات التي تتعارض مع قيمك الخاصة؟

لا الحمدلله، فسني الصغيرة، ووعيي جعلاني لا أقدّم أي نوع من التنازلات التي تتعارض مع قيمي الخاصة.

ومن يعرفني جيداً يعرف أنني لم أقصد يوماً لفت الانتباه إليّ عبر أزيائي أو نظراتي. ومنذ عملت بالفن، لم أدع أحداً يجبرني على فعل شيء يفقدني احترامي لنفسي، ولم أدع أحداً يلمسني منذ عملت في الفن بسن الـ 8 سنوات.

من أين تأخذين ثقافتك الدينية؟

ليس لدي مصدر ديني واحد، أحب البحث عن إجابات لتساؤلاتي من مصادر مختلفة.

ما هو الدور الذي تجدين نفسك فيه بالحجاب؟

أحب أن أقدّم شخصية الفتاة التركية المحجبة بالأسلوب الصحيح.

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الشهرة وهم باطل

ماذا تعني لك النجومية والشهرة اليوم؟

الشهرة وهم باطل وأكاذيب، والحياة رحلة قصيرة عابرة ومؤقتة لا شيء فيها دائم. والآخرة هي الحياة الحقيقية الأبدية التي علينا أن نسعى إليها بالالتزام الديني والعطاء والصدق.

وأنا أعمل لأحصّل رزقي كل يوم بيومه، ولا أقلق على رزقي في الغد لإيماني بأن الله سيرزقني بحجابي أكثر ممّا رزقني عندما كنت بدون حجاب.

ولا أعتقد أن هناك أناساً أفضل من غيرهم لأننا عندما نموت في النهاية نتساوى معاً.

جنان أول فنانة تركية هنّأتني على حجابي

من أول فنان أو فنانة هنّأتك بالحجاب؟

حبيبتي الفنانة الرائعة جيمزي أوزتشيليك الشهيرة بجنان التي جسّدت دور ابنتها في مسلسل «جنان» كانت أول من هنّأني بالحجاب. ولم أتوقّع أن تكون هي أوّل المهنّئين. .

ماذا علّمك الحجاب؟

الصبر الكثير، وشكر الله كل لحظة على نعمه العظيمة التي منحها لي. .

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