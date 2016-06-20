محمد حماقي في لقاء إكسبرس:لا أنفق ببذخ وهكذا أصل إلى قلب المرأة

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجم المصري محمد حماقي الذي يأخذنا بتصريحاته السريعة في رحلة إلى داخله لنتعرّف إلى شخصيته ونظرته إلى الحياة:

1 ما هي الأمور التي تحب أن تنجزها بسرعة فائقة؟

الأمور البسيطة التي لا تتعلّق بالعمل، كالطعام وغير ذلك.

2 ما هي أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

الإخلاص في العمل وتطوير الذات بصفة مستمرّة.

3 هل تتأنّى في اتّخاذ القرارات المصيرية أو تتسرّع وتندم بعدها؟

من عادتي عدم التسرّع، كما أني لا أندم على قرار اتّخذته.

4 ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حقّقت على إثره نجاحاً سريعاً؟

لا أستطيع أن أقول إن أغنية واحدة هي سبب النجاح، ولكن بالتأكيد أوّل ألبوماتي «خلينا نعيش» كان له دور كبير في شهرتي ونجاحي.

5 هل تؤمن بالنجومية السريعة التي يحقّقها الفنانون؟

المهم الاستمرار في تقديم ما يدعم هذه النجومية.

6 هل أنت سريع الغضب والانفعال؟

إطلاقاً.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

الثروة ليست كل شيء، هناك أشياء أخرى أكثر أهمية.

8 ما هي أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

الاهتمام والصدق والإخلاص.

9 هل تنفق بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنّى في المصروف؟

لست من هواة الإنفاق ببذخ، فما أحتاجه أشتريه.

10 هل أنت ممّن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

ليس بسرعة جنونية، ولكن أحب القيادة السريعة.

11 كيف تختصر مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

من أغلى وأهم الصفات في الحياة.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

في المراهقة فقط.

13 هل تنظر إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدّداً؟

لست من هواة الوقوف لفترة أمام المرآة.

14 كلمة سريعة... لمن توجّهها؟

لجمهوري، حيث أقول لهم شكراً على دعمكم، ولأصدقائي الذين يساندونني في كل خطوات حياتي.

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