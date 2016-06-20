بالصور.. محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يفتتحان مكتب تصاريح السفر بقسم نبق

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم يرافقه اللواء مجدى موسى مدير الأمن مكتب تصاريح السفر بقسم شرطة نبق، وقد صرح المحافظ أن هذا المكتب تم انشاؤه بناء على تعليمات وزير الدفاع، وبموافقة من مجلس الوزراء من أجل التيسير على المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح المحافظ أنه يجب أن يراعى توفير سبل الراحة لأبناء المحافظة وعدم السفر لمحافظات أخرى لاستخراج مثل هذه التصاريح، ومن مميزات المكتب أنه قريب من مطار شرم الشيخ الدولى.

وقام المحافظ بتقديم الشكر لوزير الدفاع وكذا رجال الشرطة، كما قام بجولة بقسم شرطة نبق حيث التقى بأبنائه من الضباط والجنود، وشد من ازرهم، مشيرا إلى أن الدولة لا تألوا جهدا فى توفير كافة سبل الراحة لمواطنيها.

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