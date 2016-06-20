رئيس شركة مياه القناة: ننسق مع الصحة لمتابعة الموقف البيئى لمياه الشرب

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية التنسيق التام مع وزارة الصحة فى متابعة التحليلات بمحطات المياه.

جاء ذلك خلال عرض الموقف البيئى بمجلس إدارة الشركة بحضور سكرتير العموم لمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والمستشار طارق رضوان مستشار مجلس الدولة وأعضاء المجلس.

وأشار طه إلى أن العرض الذى قدمه الدكتور احمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة وممثل مديرية الصحة بالإسماعيلية، أثبت أن النتائج الخاصة بالعينات فى محطات الإسماعيلية مطابقة للمواصفات.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات بخصوص الأعمال الهندسية لمحطات قرى التوطين شرق القناه ومآخذ محطتى القنطرة شرق وغرب وإصلاح وصيانة محطة أبو دهشان.

رئيس شركة مياه القناة: نواصل العمل لإنهاء مشكلة الصرف بشوارع الإسماعيلية