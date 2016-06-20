جامعة أسوان تحدد مواعيد فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا

قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور منصور محمد كباش رئيس جامعة أسوان، الموافقة على إعلان جامعة أسوان عن فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة فى العام الجامعى، المقبل وفقاً للتخصصات والشروط المنصوص عليها باللوائح الداخلية للكليات التى بها برامج دراسات عليا .

وقرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بالدبلومات والماجستير والدكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية ، اعتباراً من الأول منشهر يوليو القادم وحتى الأول من شهر أغسطس القادم.

كما قرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بالدبلومات المختلفة بكليات العلوم و التربية و هندسة الطاقة وتمهيدى الماجستير بكلية الآداب اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل، كما قرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الماجستير و الدكتوراه بكليات الطب والعلوم و الهندسة وهندسة الطاقة والتربية طبقاً للمواعيد المحددة باللوائح الداخلية لتلك الكليات .

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