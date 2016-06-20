أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة أسوان تحدد مواعيد فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا

Google+ Print
جامعة أسوان تحدد مواعيد فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا جامعة أسوان تحدد مواعيد فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا
قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور منصور محمد كباش رئيس جامعة أسوان، الموافقة على إعلان جامعة أسوان عن فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة فى العام الجامعى، المقبل وفقاً للتخصصات والشروط المنصوص عليها باللوائح الداخلية للكليات التى بها برامج دراسات عليا .

وقرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بالدبلومات والماجستير والدكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية ، اعتباراً من الأول منشهر يوليو القادم وحتى الأول من شهر أغسطس القادم.

كما قرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الدراسات العليا بالدبلومات المختلفة بكليات العلوم و التربية و هندسة الطاقة وتمهيدى الماجستير بكلية الآداب اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل، كما قرر مجلس جامعة أسوان فتح باب القيد لطلاب الماجستير و الدكتوراه بكليات الطب والعلوم و الهندسة وهندسة الطاقة والتربية طبقاً للمواعيد المحددة باللوائح الداخلية لتلك الكليات .


>بالفيديو والصور.. مرشح سابق لرئاسة جامعة أسوان يتظلم على قرار استبعاده

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»