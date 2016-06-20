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بالصور .. وزير الطيران يتفقد «الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران»

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وزير الطيران بتفقد الأكاديمية الدولية

وزير الطيران بتفقد الأكاديمية الدولية

كتب – مراسل «ONA»

قام شريف فتحى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للتعرف على سير العمل ، والوقوف على أخر المستجدات بالأكاديمية وكان فى استقباله الطيار جون إلياس رئيس الأكاديمية والطيار أحمد بدوى عميد كلية الطيران وعدد من قيادات الأكاديمية والمدربين .

استعرض إلياس النشاطات والخدمات  التى تقدمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلياتها وأقسامها المختلفة ، حيث تتكون الأكاديمية من ثلاث كليات رئيسية هي الكلية المصرية للطيران وكلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة، وخلال الجولة تفقد الوزير طائرات التدريب ومحاكيات الطائرات وكلية المراقبة الجوية ، وشهد التدريب العملى لعدد من الطلبة المراقبين الجويين أثناء تدريبهم على الأجهزة الفنية داخل معامل التدريب .

والتقى وزير الطيران بالطلبة  من الأجانب والمصريين، كما تعرف على انطباعات الطلبة الجدد تجاه الأكاديمية .

وعلى هامش الزيارة قام رئيس الأكاديمية بتقديم درع الأكاديمية لوزير الطيران بالانابة عن العاملين ، كما قام الوزير بكتابة كلمة تشجعية للعاملين فى سجل الزيارات وجه لهم الشكر من خلالها  لما لمسه من حسن الأداء والنظام فى العمل داخل الأكاديمية والجهد المبذول من جميع العاملين.

وقال وزير الطيران إنَّ الوزارة تهتم بتطوير البنية الأساسيه للأكاديميه والسعى نحو الأفضل دائما لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا يقدم خدمات تعليمية متميزة في كل مجالات صناعه النقل الجوي .

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