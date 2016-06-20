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مسؤول ملف القدس في حركة فتح : هناك مخطط إسرائيلي لتفريغ البلدة القديمة من سكانها

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مسؤول ملف القدس في حركة فتح : هناك مخطط إسرائيلي لتفريغ البلدة القديمة من سكانها مسؤول ملف القدس في حركة فتح : هناك مخطط إسرائيلي لتفريغ البلدة القديمة من سكانها

20 يونيو 2016 | 6:55 مساءً

حاتم عبد القادر

قال مسؤول، ملف القدس، في حركة فتح، حاتم عبد القادر، إن هناك مخططًا إسرائيليًا لتفريغ البلدة القديمة، من سكانها خاصة التجار، نظرًا لما تمثله القدس من عروبة المدينة المقدسة.

وأضاف عبد القادر، خلال لقائه على قناة، “الغد” ، مع الإعلامي، أحمد بصيلة، أنه: “هناك العديد من الانتهاكات بحق العرب، سواء من خلال المؤسسة الإسرائيلية، أو المستوطنين الإسرائيليين ضد التجار في مدينة القدس”.

 وتابع عبد القادر، أن ما نطلبه هو، دعم هؤلاء التجار العرب، لمقاومة هذه المضايقات، موضحًا، أن حركة فتح، ليست مسؤولة عن ممارسات السلطة، وتقدم للمواطنين زيارات ميدانية، من أجل رفع روحهم المعنوية، وكذلك دعم قانوني، لكن الدعم المالي متعلق بالحكومة الفلسطينية.

وأوضح عبد القادر، أن لم تولي للقدس، أي أهمية في دعم المواطنين، والحركة التجارية، وهي منسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مضيفًا: “إسرائيل، لم تستطع حتى الآن تحقيق كل أهدافها، ولم تستطع باللعب في النظام الديموجرافي لفلسطين، وهناك 3 آلاف مستوطن، مقابل 36 ألف فلسطيني، داخل البلدة القديمة، ولكن لو بقى الوضع على ما هو عليه فلن نرى قدس في المستقبل نتحدث عنها”.

 

2016-06-20

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