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1900 شرطى ومجند جيش لتأمين مواجهة «روسيا» و«ويلز» في يورو 2016

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1900 شرطى ومجند جيش لتأمين مواجهة «روسيا» و«ويلز» في يورو 2016 1900 شرطى ومجند جيش لتأمين مواجهة «روسيا» و«ويلز» في يورو 2016

أرشيفية

دفعت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الأثنين، بما يقرب من 1900 شرطى ومجند من الجيش لتأمين مباراة روسيا وويلز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، على الملعب البلدى بتولوز ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدورى المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية “يورو 2016″.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن قوات الأمن تفرض حالة الطوارئ القصوى قبل مواجهة روسيا وويلز، خوفًا من وقوع أحداث شغب وعنف قبل وبعد المباراة، كما حدث فى مواجهة إنجلترا وروسيا الافتتاحية التى وقعت فى مارسيليا مؤخرًا.

والجدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخبى إنجلترا وسلوفاكيا، وقعت قبل ساعات قليلة على انطلاق المواجهة التى تجمع بين المنتخبين بمدينة “سانت إيتيان” مساء اليوم الاثنين، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

 

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