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بالصور….بدء فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا 2016»

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بالصور….بدء فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا 2016» بالصور….بدء فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا 2016»

بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسي “كليوباترا 2016 “

انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك ” كليوباترا 2016 ” اليوم الاثنين، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية، والتي تضم حاملة الطائرات الميسترال “جمال عبد الناصر”، وعناصر من القوات البحرية الفرنسية، والتي ستستمر لعدة أيام .

وتشتمل الفعاليات التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات .

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