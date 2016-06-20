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تأجيل وقف برنامج مقدمه «تاجر مخدرات» على قناة «إقرأ» لـ 27 يونيو

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تأجيل وقف برنامج مقدمه «تاجر مخدرات» على قناة «إقرأ» لـ 27 يونيو تأجيل وقف برنامج مقدمه «تاجر مخدرات» على قناة «إقرأ» لـ 27 يونيو

المذيع المقام ضده الدعوى – مهدى بن محمد بن إبراهيم البخارى

كتب – مراسل «ONA»

تنظر محكمة  القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بالوقف الفورى لبرنامج بـ«القرأن نحيا» الذى تذيعه قناة إقرأ الخير،  لعدم صلاحية مذيع البرنامج لتقديمه لسابق إتهامه بتهريب المخدرات للمملكة العربية ، والحكم عليه بحبس لمدة عام من محكمة جنح النزهة فى القضية رقم 20245 لسنة 2014.

كان المحامى محمدالسيد محمد أقام دعوى ضد كلا رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإعلامية (قناة إقرأ الفضائية)، ومهدى بن محمد بن إبراهيم البخارى مذيع البرنامج، ورئيس هيئة الإستثمار والمنطقة الحرة العالمية، وسفير المملكة العربية السعودية لسماع أقوال المُعلن إليهم من الأول للثالث الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف بث برنامج بـ«القرأن نحيا» على قناة اقرأ الخير وصدور الحكم فى مواجهة المعلن الرابع .

وقال المحامى محمد السيد، إنَّ عدد من الصحف والمواقع الإليكترونية استنكرت فى أخبار منشورة فيها خبر تعاقد قناة «إقرأ» مع مدمن ومهرب مخدرات لتقديم برنامج على شاشتها، ورغم ذلك أصرت القناة على إذاعة البرنامج وهو مايخالف السياسة التى أنشات من أجلها وأهمها بناء مجتمع مسلم صالح وتقديم النماذج الحسنة والجيدة فيه.

وأشار إلى أنَّ الأمر الذى لاينطبق على المدعو مهدى بخارى الذى يعُد أحد النماذج السيئة فى المجتمع المُسلم بعد صدور حكم نهائى بحبسه فى قضية تهريب مخدرات .

وناشد السيد ، الملك سلمان عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ، التدخل للحفاظ على الثوابت الإسلامية ونبذ النماذج السيئة من الإعلام الإسلامى  كون أن قناة إقرأ تأسيسها وإدارتها يتم بواسطة سعوديون .

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أونا

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