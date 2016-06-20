بريزنتيشن لـ في الجول: بدأنا إدارة قناة الأهلي رسميا

قال محمد كامل رئيس شركة "بريزنتيشن" إن الشركة بدأت رسميا الإجراءات الفعلية لإدارة قناة النادي الأهلي من استوديو جديد، ولكن على نفس التردد، تنفيذا للاتفاق بين الشركة وإدارة النادي.

وكانت شركة مسك التابعة لشبكة ART قد أعلنت في بيان رسمي حصولها على حكم من التحكيم الدولي لصالحها في قضية قناة الأهلي، التي سحبت إدارة الأهلي حق إدارتها منها ومنحته لشركة بريزنتيشن. (طالع التفاصيل)

هذا كان قبل أن يصف ياسر فتحي المستشار القانوني الحكم الصادر بـ"الباطل". (طالع التفاصيل).

وقال كامل لـFilGoal.com " البث الجديد بدأ باذاعة بيان محمود طاهر المتلفز ثم مواد أرشيفية من مباريات للأهلي سيتم إذاعتها تباعا".

وأتم " يتم الآن إعداد خارطة برامج مميزة تتناسب وقيمة ومكانة النادي الأهلي وستنطلق عقب شهر رمضان".

واندلعت الأزمة الخاصة بقناة الأهلي بعدما قررت شركة "مسك" تسريح معظم العاملين في القناة وإلغاء برامج الهواء مع الاكتفاء بالمواد الأرشيفية.

وعلى إثر ذلك، قرر النادي الأهلي فسخ التعاقد مع "مسك"، واتفق مع شركة "بريزنتيشن" على إدارة القناة. لتتجه شركة مسك إلى التحكيم الدولي.