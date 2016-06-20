بالفيديو: الملح والخل في تنظيف فرن الغاز

سارعي إلى تنظيف الدهون المتراكمة على فرن الغاز، بعد الفراغ من إعداد أطباق الفطور، حتى تسهل عليك إزالتها. ولإنجاز هذه المهمّة، اتبعي الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:

- القليل من الملح.

- كوب من الخلّ الأبيض.

- القليل من "البايكينج صودا".

- قطعة من القماش.

- قطرة من سائل الجلي.

- القليل من عصير الليمون الحامض.

* الطريقة:

1. أطفئي الشعلة، وانثري الملح مكان بقع الدهون.

2. أزيلي الملح بعد دقيقتين، بواسطة قطعة من القماش.

3. امزجي الخلّ الأبيض و"البايكينج صودا" معاً.

4. أضيفي سائل الجلي وبضع قطرات من عصير الليمون الحامض.

5. ثم، اغمسي قطعة القماش بالخليط، وامسحي بها فرن الغاز.