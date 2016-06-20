حل البرلمان الكرواتى بأغلبية 137 صوتًا

أيد نواب البرلمان الكرواتى اليوم الأثنين، بحل البرلمان، بأغلبية 137 صوتًا، مقابل صوتين، وامتناع واحد عن التصويت، بحيث تجرى انتخابات جديدة فى أوائل سبتمبر.

> تأتى تلك الخطوة الجادة بعد فشل، رئيس الوزراء الكرواتى، “تيهومير أوريسكوفيتش”، فى نيل ثقة البرلمان، الخميس الماضى، بعد تعثر حكومته فى إصلاحات اقتصادية، بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

> وتعتبر كرواتيا أحدث دولة منضمة للإتحاد الأوروبى عام 2013، بعد خوضها حرب الاستقلال عن يوغوسلافيا فى التسعينيات.