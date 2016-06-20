أيد نواب البرلمان الكرواتى اليوم الأثنين، بحل البرلمان، بأغلبية 137 صوتًا، مقابل صوتين، وامتناع واحد عن التصويت، بحيث تجرى انتخابات جديدة فى أوائل سبتمبر.
> تأتى تلك الخطوة الجادة بعد فشل، رئيس الوزراء الكرواتى، “تيهومير أوريسكوفيتش”، فى نيل ثقة البرلمان، الخميس الماضى، بعد تعثر حكومته فى إصلاحات اقتصادية، بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.
> وتعتبر كرواتيا أحدث دولة منضمة للإتحاد الأوروبى عام 2013، بعد خوضها حرب الاستقلال عن يوغوسلافيا فى التسعينيات.
حل البرلمان الكرواتى بأغلبية 137 صوتًا
أيد نواب البرلمان الكرواتى اليوم الأثنين، بحل البرلمان، بأغلبية 137 صوتًا، مقابل صوتين، وامتناع واحد عن التصويت، بحيث تجرى انتخابات جديدة فى أوائل سبتمبر.