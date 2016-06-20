وزير الدفاع خلال لقاء القادة الجدد: مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة

فى إطار اهتمام القوات المسلحة ببناء القائد الشامل، التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بالقادة الجدد حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأهم بتولى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر شرفاً ومسئولية كبرى وضعها القائد الأعلى للقوات المسلحة فى أيديهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية دائماً.

وأطلع القائد العام القادة الجدد على المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى والموقف المصرى الداعم لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات وأن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأدار الفريق أول صدقى صبحى حواراً مع القادة والضباط استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكله إليهم بكفاءة تامة والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

وأوصاهم بالمحافظة على الانضباط العسكرى والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والحفاظ على الأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دورى لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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