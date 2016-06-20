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بدء فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى بمشاركة الميسترال جمال عبدالناصر

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بدء فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى بمشاركة الميسترال جمال عبدالناصر بدء فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى بمشاركة الميسترال جمال عبدالناصر
فى إطار دعم العلاقات المتميزة بين وفرنسا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين انطلقت فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا 2016" بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية، والتى تضم حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز ميسترال، وعناصر من القوات البحرية الفرنسية وسيستمر لعدة أيام.

حاملة المروحيات جمال عبد الناصر (1)

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

حاملة المروحيات جمال عبد الناصر (2)

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز افاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات.


>- وزير الدفاع خلال لقاء القادة الجدد: مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة

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