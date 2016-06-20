حاكم عجمان يكرم طالبتين من اوائل الثانوية ويوجه بمنحهما منحة دراسية بجامعة عجمان

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، منحة دراسية للمتفوقين وأوائل الصف الثاني عشر /الثانوية العامة/ في منطقة عجمان التعليمية، في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وفي التخصصات التي يختارها المتفوقون ، وذلك بهدف دعم وتشجيع الطلبة والطالبات للعمل على التميز والتفوق، خصوصا في مجال التعليم، ومساندتهم لاستكمال دراستهم العليا في المعاهد والجامعات، سواء داخل الدولة أو خارجها.

و اشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالدور الكبير الذى يقوم به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظة الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله واخوانهما اصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات فى رعاية النهضة التعليمية واعطاء القطاع التعليمي اهتماما كبيرا ورعاية خاصة باعتبارة القطاع الاساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب واعداد اجيال مساهمة في تطوير الدولة وتقدمها.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود جميع العاملين بالميدان التربوي من منطقة عجمان التعليمية والهيئة الادارية والتدريسية الذين لهم دور كبير في ما تم تحقيقه من نجاح وتفوق.

وقال سموه " ان تكريمنا للمتفوقين من ابنائنا الطلبة هو تكريم للعلم وليكون هذا التكريم تشجيعا لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية وان يأخذوا دورهم في مسؤولية وطنهم "..

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم بالديوان أوائل المتفوقين من طلبة الثانوية العامة بمنطقة عجمان التعليمية بالقسم الادبى الطالبة اسماء عبدالرحمن الكمالي من مدرسة الجرف التعليم الثانوي للبنات والحاصلة على المركز العاشر على مستوى المواطنين بنسبة 98.4 والطالبة مياده طارق محمد من مدرسة الحكمة الخاصة الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الدولة بنسبة 99.1 .

وهنأ سموه الطلبة الأوائل وذويهم، لما بذلوه من جهود ومثابرة، وتوفير البيئة المناسبة لنهل العلوم، وغرسوا في نفوس أبنائهم القيم النبيلة، وأثاروا فيهم حب التفوق،متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والسعى الدائم الى التميز والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية وسعادة علي حسين مدير منطقة عجمان التعليمية.