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إصابة 7 فى ثلاث حوادث متفرقة بكفر الشيخ

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إصابة 7 فى ثلاث حوادث متفرقة بكفر الشيخ إصابة 7 فى ثلاث حوادث متفرقة بكفر الشيخ
شهد الطريق الدولى الساحلى، اليوم الاثنين، ثلاث تصادم بين سيارات ملاكى وميكروباص أدت لإصابة 7 بإصابات متفرقة، تم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى.

وأسفرت حوادث التصادم عن اصابة صبحى أبو الغيط حسين 50سنه من المنوفية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حسين أحمد 35 سنة من المنوفية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد محفوظ أحمد 27 سنه من الإسكندرية بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب وليد عبد العزيز سرور 35 سنة بقطع بالأذن اليسرى وجرح قطعى باليد اليسرى وسحجات وكدمات مترقه بالجسم، وفتحى محمد على 33 سنة بجرح قطعى وجروح وسحجات متفرقه بالجسم، وإياد فتحى 6سنات بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ونور الدسوقى حامد 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، وتم تحرير المحاضر الأزمة وجارى العرض على النيابة العامة.


>مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ
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مصر 365

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