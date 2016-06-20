ضبط 3 أشخاص للصيد دون ترخيص فى بحيرة السد العالى بأسوان

شن قسم شرطة المسطحات المائية بأسوان، اليوم الاثنين، بحملة تفتيشية بالمسطح المائى ببحيرة السد العالى، استهدفت مكافحة الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية، وضبط مخالفات قانون الملاحة بالمسطح المائى.إعلان - Ads إعلان - Ads
> إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان
أسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص للصيد بدون ترخيص فى بحيرة السد العالي، وضبط 25 شبكة صيد جوبيا و 300 مترغزل مخالف لقانون الصيد، وضبط مركبى صيد بدون تراخيص، كما تضمنت الجهود ضبط ميزانين لوزن الأسماك المهربة، وتحرر محضرا بكل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
> إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان