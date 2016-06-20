أخبار الأردن اليوم.. وزير البترول الأردنى فى القاهرة لبحث التعاون فى قطاع الطاقة

أخبار الأردن اليوم

ركزت أخبار الأردن اليوم على سفر وزير البترول الأردنى إبراهيم سيف لبحث التعاون فى مجال الطاقة بين البلدين، كما تناولت أخبار الأردن اليوم سجن عراقى بتهم التخطيط لشن هجمات على المملكة.>استقبل مطار القاهرة اليوم الاثنين وزير البترول الأردنى إبراهيم سيف قادما من الأردن، فى زيارة يلتقى خلاها مع نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المصرى طارق الملا.

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، اليوم الاثنين، إن اكتشافات الغاز الجديدة فى مصر تعد موضع اهتمام الأردن وبشكل كبير، قائلا "إننا سنبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا فى موعد بدء إنتاج الحقول الجديدة وعلى رأسها (ظهر) وضرورة مراجعة الاتفاقيات التى تحكم العلاقة بين البلدين فى هذا المجال".

أخبار الأردن اليوم

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