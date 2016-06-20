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«حزب الله» يحذر من عواقب إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم»

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«حزب الله» يحذر من عواقب إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم» «حزب الله» يحذر من عواقب إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم»

عيسى أحمد قاسم

دعت جماعة حزب الله اللبنانية، الشعب البحريني يوم الاثنين للتعبير عن “غضبه وسخطه” من قرار حكومته بسحب الجنسية من رجل دين الشيعي “عيسى أحمد قاسم” وقال إن ذلك القرار ستكون له “عاقبة وخيمة”.

وبحسب رويترز فقد قال حزب الله في بيان إن هذه الخطوة ضد عيسى أحمد قاسم “تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد”، وذلك حسب وصف البيان.

وأضاف أن القرار يُظهر أن البحرينية وصلت إلى “نهاية الطريق” في تعاملها مع ما وصفه البيان بأنه “الحراك الشعبي السلمي”.

كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى في المملكة الشيخ “عيسى قاسم”، مؤكدةأنه لعب دورًا رئيسيًا فى خلق بيئة طائفية متطرفه.

 

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