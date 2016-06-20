9 أعراض مرضية بسبب قلة تناول المياه والصيام برىء منها

يصاب بعض الصائمين بأعراض وعلامات مرضية مثل الصداع والتقلبات المزاجية والدوخة، وعلى الرغم من أنها قد تحدث بسبب ابتعاد الشخص عن القهوة أو السجائر أو بسبب نقص سكر الدم، إلا أنها كثيرا ما تكون نتيجة الإصابة بالجفاف وعدم تناول كميات كافية من المياه خلال فترة الليل، والصيام منها برىء.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأعراض التى قد تشعر بها نتيجة عدم تناول كميات كافية من المياه، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع الطبى الأمريكى "رومبير":

1.جفاف الفم: من أشهر العلامات التى تدل على أنك لم تتناول كميات كافية من المياه.

>2.إذا كان لون البول داكنا، خاصة فى الساعات الأولى من الصيام، فهذا يدل على إصابتك بالجفاف وعدم تناول.

>3.جفاف الشفتين.

>4.الإصابة بصداع شديد حيث تصاب الأوعية الدموية فى الرأس بالضيق إذا لم يكن يحتوى جسمك على كميات كافية من المياه.

>5.الشعور بالتعب من أقل مجهود وعدم القدرة على القيام بالأنشطة العادية التى اعتدت عليها.

>6.اضطراب المزاج والإصابة بالضيق والتوتر لأتفه سبب.

>7.الدوخة: وفقا لمركز مايو كلينيك الأمريكى فإن الشعور بالدوخة هو أشهر عرض لنقص نسبة المياه فى الجسم.

>8.الإصابة بالإمساك والمعاناة عند إخراج الفضلات من الجسم.

>9.الشعور بالعطش: بالطبع هو العلامة الأشهر للإصابة بالجفاف.

13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ