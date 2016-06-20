أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

9 أعراض مرضية بسبب قلة تناول المياه والصيام برىء منها

Google+ Print
9 أعراض مرضية بسبب قلة تناول المياه والصيام برىء منها 9 أعراض مرضية بسبب قلة تناول المياه والصيام برىء منها
يصاب بعض الصائمين بأعراض وعلامات مرضية مثل الصداع والتقلبات المزاجية والدوخة، وعلى الرغم من أنها قد تحدث بسبب ابتعاد الشخص عن القهوة أو السجائر أو بسبب نقص سكر الدم، إلا أنها كثيرا ما تكون نتيجة الإصابة بالجفاف وعدم تناول كميات كافية من المياه خلال فترة الليل، والصيام منها برىء.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأعراض التى قد تشعر بها نتيجة عدم تناول كميات كافية من المياه، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع الطبى الأمريكى "رومبير":

1.جفاف الفم: من أشهر العلامات التى تدل على أنك لم تتناول كميات كافية من المياه.
>2.إذا كان لون البول داكنا، خاصة فى الساعات الأولى من الصيام، فهذا يدل على إصابتك بالجفاف وعدم تناول.
>3.جفاف الشفتين.
>4.الإصابة بصداع شديد حيث تصاب الأوعية الدموية فى الرأس بالضيق إذا لم يكن يحتوى جسمك على كميات كافية من المياه.
>5.الشعور بالتعب من أقل مجهود وعدم القدرة على القيام بالأنشطة العادية التى اعتدت عليها.
>6.اضطراب المزاج والإصابة بالضيق والتوتر لأتفه سبب.
>7.الدوخة: وفقا لمركز مايو كلينيك الأمريكى فإن الشعور بالدوخة هو أشهر عرض لنقص نسبة المياه فى الجسم.
>8.الإصابة بالإمساك والمعاناة عند إخراج الفضلات من الجسم.
>9.الشعور بالعطش: بالطبع هو العلامة الأشهر للإصابة بالجفاف.


>13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365