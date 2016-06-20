مفاجأة.. دراسة تكشف: انخفاض هرمون الذكورة قد يجعلك أفضل أب

كثير من الآباء والأمهات الجدد يعرفون أن الحصول على ليلة نوم جيدة من الأمور الصعبة والنادرة، لكن دراسة علمية حديثة كشفت أن بكاء الرضع يمكن أن يؤدى إلى تراجع هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" فى بعض الرجال.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical Xpress”، أن انخفاض هرمون التستوستيرون قد يجعل الرجال أكثر تعاطفاً وأقل عدوانية.

وأشار الباحثون إلى أن بكاء الطفل يؤدى إلى سلسلة من الاستجابات العاطفية، بداية من التعاطف إلى الانزعاج، وأفضل رد هو "التعاطف"، أما الانزعاج يمكن أن يؤدى إلى السلوكيات العدوانية التى تضع الطفل فى خطر.

وتوصل الباحثون إلى أن الرجال الذين لديهم انخفاض فى مستويات التستوستيرون كانوا أكثر رعاية وحساسية وحنان عند التفاعل مع أطفالهم.

جدير بالذكر أن دراسة سابقة من جامعة ولاية واين أظهرت أن الآباء غالباً ما يستخدمون استراتيجيات (الحضن، الهزاز) عند صراخ الأطفال خلال السنة الأولى من بعد الولادة.

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