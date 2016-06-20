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الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: 6 محاضر غش بامتحان التفسير

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الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: 6 محاضر غش بامتحان التفسير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: 6 محاضر غش بامتحان التفسير
قال الدكتور محمد السروى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية لم تتلق شكاوى من الطلاب والطالبات فى امتحانات التفسير، مؤكدا أنه تم تحرير 6 محاضر غش، اثنين لطالبتين بمعهدى فتيات كفر الشيخ، وفتيات سيدى سالم، وتحرير محضر لطالب بمعهد بيلا.

وأضاف السروى، كما تم تحرير محضر لطالبة بلجنة معهد فتيات كفر الشيخ، لحيازتها هاتف محمول وسماعة أذن، كما تم تحرير محضر غش لطالبة بمعهد فتيات سيدى سالم، كان بحوزتها سماعة صغيرة على شكل "فيزا كارد"وسماعات أذن خارجية داخل اللجنة، كما تم تحرير محضر غش لطالب بمعهد بنين بيلا لحيازته هاتف محمول داخل اللجنة، وتم تحريز الهواتف والسماعات وإحالتهم للشئون القانونية.


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