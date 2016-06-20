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بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان

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بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان
التقى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن، ببعض الأسر والأيتام بنادى الشرطة الرياضى، حيث استمع لشكاويهم والطلبات الخاصة بهم، ونبه بسرعة إنهاء المشاكل وتذليل كل العقبات التى تواجههم.

أعقب ذلك توزيع كراتين السلع التموينية على الأيتام والأسر المعيلة، مساهمة من الوزارة "منافذ أمان" فى رفع بعض العبء عن المواطنين، وأعرب المواطنين عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب المديرية، فى تحقيق الأمن والاستقرار والتواصل معهم.

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (1)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (2)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (3)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (4)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (5)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (6)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (7)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (8)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (9)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (10)

مدير أمن مطروح يلتقى أسر الأيتام لحل مشاكلهم وتسليمهم كراتين رمضان (11)


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