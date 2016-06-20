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محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة توفير وظائف جديدة

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محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة توفير وظائف جديدة محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة توفير وظائف جديدة
التقى المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم بمكتبه بالقاهرة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واستعرض المحافظ ظروف المحافظة الخاصة، مشيرا إلى أن التعيينات تعد أحد المحاور المؤثرة فى استقرار الأمن القومى بها، وشرعت المحافظة فى اتخاذ الإجراءات للإعلان عن شغل 500 وظيفة بموازنة ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بها تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

واستعرض الموافقات التى تم إصدارها من الجهات المعنية حتى يمكن مواجهة متطلبات المشروعات والتوسعات والأعمال الجارية بالمحافظة، وأبدى رئيس الجهاز موافقة مبدئية فى ضوء الموافقة السابقة لكل من (مجلس الوزراء ووزارة المالية) على تمويل عدد 500 وظيفة مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لعام 2015، والصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 21 /12/ 2015 والذى تضمن وقف التعيينات حتى 1/7/2016.

وأكد المحافظ على أهمية مقابلة السيد رئيس الوزراء للتفضل بالموافقة على شغل الـ500 وظيفة ويتم الإعلان عن التفاصيل بجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وكذا البوابة الإلكترونية للمحافظة حال الموافقة.


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