بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد سوق الخضار ويطالب التجار بعدم المغالاة

تفقد اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، اليوم الاثنين، سوق الخضار بمنطقة السيركو، بوسط مدينة مرسى مطروح، يرافقه عدد من قيادات المديرية ورئيس مباحث التموين ورئيس قسم شرطة المرافق، لمتابعة الأوضاع الأمنية والنظام والأسعار.

التقى مدير أمن مطروح، مع التجار بالسوق وشدد عليهم بعدم المغالاة فى الأسعار، وقد أكدوا على التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين.

كما التقى مع بعض رواد السوق، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للمتابعة اليومية والتواجد الأمنى اليومى الفعال لقيادات المديرية بالأسواق، ما انعكس على الانخفاض الملحوظ فى الأسعار والتزام التجار.

بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الخدمات ويوزع التمر وقت الإفطار