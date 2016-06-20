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أخبار المغرب اليوم.. إحباط محاولة تهريب 6 أشخاص من المغرب لأوروبا

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أخبار المغرب اليوم.. إحباط محاولة تهريب 6 أشخاص من المغرب لأوروبا أخبار المغرب اليوم.. إحباط محاولة تهريب 6 أشخاص من المغرب لأوروبا
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول توقيف عناصر الأمن بميناء طنجة المغربية، سائق شاحنة مسجلة بالمغرب، يبلغ من العمر 28 سنة، ضبط متلبسا بمحاولة تهريب 6 أشخاص للهجرة غير الشرعية للخارج.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، إحصائيات رسمية كشفت أن حصة القوى العاملة النسائية المغربية فى سوق العمل بلغت 28% السنة الجارية، وهو ما يدل على أن النشاط الاقتصادى للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفًا، مقارنة مع دول ذات نمو اقتصادى مماثل حسب عبدالسلام الصديقى، وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، مشاركة الشيخ محمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية - خطيب المسجد الأقصى المبارك فى الدروس الحسَنية فى المملكة المغربية، التى تلقى فى حضرة الملك محمد السادس، حيث شارك فى إلقاء العديد من الدروس الدينية.

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