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وزير النقل الإسرائيلى يقترح إنشاء ميناء بحري لقطاع غزة

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وزير النقل الإسرائيلى يقترح إنشاء ميناء بحري لقطاع غزة وزير النقل الإسرائيلى يقترح إنشاء ميناء بحري لقطاع غزة
قال وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كاتز، إنه يدفع من أجل إنشاء "جزيرة صناعية" قبالة سواحل قطاع غزة الذى تديره حركة حماس من أجل تخفيف الصعاب التى تواجه القطاع الساحلى المحاصر.

تدعو خطة كاتز التى أعلنها اليوم الاثنين، إلى إقامة جزيرة بمساحة ثمانية كيلومترات مربعة ويتم الربط بينها وبين غزة بجسر طوله خمسة كيلومترات.

وأضاف الوزير أن الجزيرة، التى تقدر تكلفتها بنحو خمسة مليارات دولار، سوف تشمل ميناء وربما مطارا فى المستقبل.

وسوف تشرف إسرائيل على نقاط تفتيش غير أنها سوف تبقى تحت إدارة الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

مع استمرار الحصار الذى تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، يطالب الفلسطينيون منذ وقت طويل بإقامة ميناء للربط بين القطاع والعالم.

وفى هذا الصدد، قال كاتز إن إسرائيل لا تعارض هذا المطلب طالما تتم تلبية حاجاتها الأمنية.
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