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ليبيا: عودة المياه إلى العاصمة طرابلس بعد انقطاع يومين

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ليبيا: عودة المياه إلى العاصمة طرابلس بعد انقطاع يومين ليبيا: عودة المياه إلى العاصمة طرابلس بعد انقطاع يومين
أعلن جهاز النهر الصناعى الليبى "منظومة الحساونة" الأحد عودة المياه إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من يومين، مؤكدًا ازدياد قوة تدفقها بشكل تدريجى.

وطالب الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك" اليوم، المواطنين بعدم الإسراف فى استهلاك المياه دون الحاجة، مشددًا على أهمية المحافظة عليها خلال اليومين المقبلين، حتى لا يتأخر وصول المياه إلى المناطق المرتفعة.

يذكر أن طرابلس وعددًا من المناطق تعانى انقطاع المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائى، ومن المتوقع أن تصل المياه للمناطق المنخفضة أولاً ثم تدريجيًا تصل إلى المناطق الأعلى، ويتوقع عودة المياه بشكل طبيعى لجميع المواطنين بعد يومين من وصول المياه للشبكة.

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مصر 365

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