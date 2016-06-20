برلمانى ليبى: جلسة البرلمان لم تعقد لعدم إكتمال النصاب القانونى

قال عضو البرلمان الليبى صالح فحيمة إن عدد النواب الذين حضروا إلى مقر المجلس اليوم الاثنين لا يتجاوز 15 نائبًا، مما تسبب فى عدم انعقاد الجلسة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد دعا الأعضاء إلى ضرورة حضور جلستى يومى الاثنين والثلاثاء التشاوريتين على تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر مجلس النواب المؤقت فى مدينة طبرق دار السلام.

وقال النائب عبد المنعم بالكور الموجود فى العاصمة طرابلس، فى تصريح صحفى اليوم، أن النواب الداعمين الاتفاق السياسى لن يذهبوا إلى مدينة طبرق قبل اتفاق رسمى يرد إليهم اعتبارهم بعد التعدى عليهم بمدينة طبرق.

وأضاف بالكور، أن يحدث الآن من مفاوضات بين النائبين الأول والثانى بمدينة طبرق لا يمثلنى ولا يمثل زملائى، وكان من المفترض حضور النائبين إلى مدينة طرابلس للتفاوض معنا والاتفاق لأجل الوصول إلى تسوية وحل يضمن عودة المجلس لعمله.

وأضاف بالكور أن اجتماعًا سابقا للنّواب الداعمين الاتفاق السياسى أكد ضرورة التواصل مع النواب المتواجدين بطبرق للوصول إلى تسوية وحل يضمن عودة مجلس النواب لعملة، وفى حالة الفشل يجب العمل على تسوية بالتواصل مع المجلس الرئاسى لوضع تسوية مع أكبر عدد من النواب للوصول إلى توافق، بحيث يتجاوز عدد النواب الموافقين 100 نائب، وذلك بغية عقد جلسة خارج طبرق دون رئاسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة وأداء اليمين وتطبيق المادة 16.