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«بوما» و «أديداس».. الجودة الأوروبية ترسب أمام «الديوك» الفرنسية

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تمزق قمصان لاعبي سويسرا

تمزق قمصان لاعبي سويسرا

كتب: عمر فوزي

في واقعة تحمل دعاية سيئة لشركة ” بوما” الرياضية مزق لاعبوا الفرنسي 5 قمصان للاعبي منتخب سويسرا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الأحد، على ملعب “ليل متروبول” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا ” يورو 2016″، المقامة حاليًا في فرنسا.

تمزق قميص اللاعب أدمير محمدي

تمزق قميص اللاعب أدمير محمدي

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، فقد مزق الديوك الفرنسية في إلتحامات – ليست بالقوية أو العنيفة- قمصان كلًا من “أدمير محمدي” لاعب بايرليفركوزن الألماني، وقميص “تشاكا” لاعب فريق ارسنال الإنجليزي بعد جذب اللاعب الفرنسي بوجبا له من الخلف.

تمزق قميص اللاعب تشاكا

تمزق قميص اللاعب تشاكا

وتكرر السيناريو مرات أخرى ليشمل تمزق قمصان “امبولو” لاعب بازل السويسري ، إلى جانب قميص مواطنه “بيليريم دزيمايلي”، ليضطر 3 لاعبين من المنتخب السويسري للجوء إلى مقاعد البدلاء وتغيير قمصانهم قبل نهاية الشوط الأول.
> اما اللاعب تشاكا ذو الحظ السئ فقد تعرض قميصه للقطع من الخلف مرة أخرى ليرتفع عدد القمصان الممزقة للشركة الألمانية إلى 5.

تمزق قميص الاعب امبولو

تمزق قميص الاعب امبولو

ولم يقتصر الأمر على القمصان فقط، ففي واقعة طريفة أخرى انفجرت الكرة المعتمدة رسميًا للبطولة والتي تنتجها شركة ” أديداس” الألمانية بعد تدخل واصطدام بين جريزمان لاعب المنتخب الفرنسي، واللاعب السويسري “فالون بهرامي”.

كرة المباراة بعد التمزق

كرة المباراة بعد التمزق

وذكرت الشركة الألمانية المصنعة للكرة بدأت التحقيق في ذلك الحادث، موضحة تلك الحوادث من هذا النوع نادرة جدًا

وأشارت “أديداس” إلى أنها لم تحدد حتى الآن سبب الثقب، موضحة أن الكرة حظيت بإشادة الخبراء لمساهمتها في البداية المثيرة لهذه البطولة.

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و«بوما» تبدأ التحقيق

بوما

بوما

ومن جانبها بدأت شركة بوما للملابس والمستلزمات الرياضية في سبب تمزق القمصان، حيث ذكرت شركة الملابس الرياضية الألمانية في بيان “رؤيتنا لقمصاننا وهي ممزقة في مباراة أمس يمثل المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه المشكلة. خاضت 5 منتخبات ترتدي قمصانا من صناعة بوما 10 مباريات في البطولة بدون ظهور تلك المشكلات”.

وأضافت “يقوم القائمون على الإنتاج في الشركة حاليًا بفحص القماش الخاص بالقمصان. سنقدم المزيد من المعلومات عندما تتوافر لدينا”.

قميص تشاكا بعد تمزقه مرة أخرى

قميص تشاكا بعد تمزقه مرة أخرى

وبحسب رويترز فقد قالت “كاتيا شرايبر” المتحدثة باسم الشركة في رسالة عبر البريد الالكتروني “المعدل الطبيعي لاستخدام القمصان هو أن يرتدي اللاعب لقميص في الشوط الأول، وآخر في الشوط الثاني، بينما تم وضع الثالث كاحتياطي في حال الحاجة إليه في الملعب او الاستفادة منه كهدية”.

 

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