القبض على 6 أشخاص متهمين بالهجوم على قطار ببلجيكا

قال الادعاء إن الشرطة البلجيكية ألقت القبض على 6 أشخاص لاستجوابهم اليوم الاثنين فيما يتصل بهجوم على قطار سريع بينما كان في رحلة بين أمستردام وباريس في أغسطس العام الماضي.

وفي هذا الهجوم الذي نفذه رجل يحمل رشاشًا أصيب شخصان بالقطار قبل أن ينجح الركاب في السيطرة عليه.

وبحسب رويترز فقد تضاف الاعتقالات الجديدة إلى سلسلة من مداهمات المنازل التي نفذتها الشرطة مطلع الأسبوع تم بعدها توجيه الاتهام لثلاثة رجال بالتخطيط لهجوم.

وقال الادعاء إن قاضيًا أمر بتفتيش ستة منازل وألقي القبض على 6 أشخاص في منطقة بروكسل الكبرى. ولم يتم ضبط أي أسلحة أو متفجرات.

وأضاف الادعاء في بيان “سيتخذ قاضي التحقيق قرارا بشأن احتجازهم المحتمل في وقت لاحق اليوم الاثنين”.

ولا تزال بلجيكا في حالة تأهب بعد 3 أشهر من سقوط 32 قتيلًا في هجمات نفذها 3 انتحاريين بمطار بروكسل وعربة بإحدى محطات المترو.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن من ألقي القبض عليهم هذا الأسبوع خططوا لشن هجمات في بروكسل على المشجعين الذين يشاهدون مباريات بطولة أوروبا 2016 المقامة حاليًا في فرنسا.