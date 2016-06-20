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فن تحديد الحواجبWow by Wojooh

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الإثنين 20-06-2016 14:49

تطلق ماركة Wow by Wojooh، في شهر يوليو، مجموعتها الجديدة من الماسكارا الخاصة بالحواجب Master Brow Tinted Brow Definer بلونين أساسيين – أعيدي تحديد حاجبيك بأكثر طريقة طبيعية ممكنة!

حواجب ثم حواجب والمزيد من الحواجب! ماركة Wow by Wojooh تعشق الحواجب الرائعة – تماماً مثل الفتيات اللواتي نعرفهن. في هذه المنطقة، كل شيء يدور حول العينين، و الحواجب المثالية بالتأكيد. في هذا الصيف تطلق ماركة Wow by Wojooh ماسكارا تحديد الحواجب الجديدة كلياً Master Brow Tinted Brow Definer التي ستمنحك حواجب محددة بصورة مثالية و طبيعية بنفس الوقت!

توفر تركيبتنا المميزة و الغير دبقة على الإطلاق، جيل بتركيبة خفيفة لينساب بسلاسة على حاجبيك باستخدام الفرشاة الصغيرة للماسكارا. يدوم الجيل لفترة طويلة و لا يلطخ الوجه أو الملابس عند اللمس، كما أنه مثالي لتحديد وتصفيف حاجبيك.

طريقة التطبيق:
ضعي الفرشاة باتجاه الخارج ومن بداية الحاجب مشّطي برقة باتجاه الخارج من أجل توزيع اللون بشكل متساوٍ ولمسة أخيرة مثالية.
قومي بزيارة أقرب محل وجوه إليك وجرّبي ماسكارا الحواجب الجديدة بالكامل Master Brow Tinted Brow Definer من Wow by Wojooh.

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سيدتي