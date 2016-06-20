مكونات طبيعية لتوحيد لون البشرة من دون مكياج

نتيجة التعرض المستمرّ لأشعة الشمس والتقلبات المستمرة في درجات الحرارة، قد تجدين تغيّراً كبيراً في لون بشرتك، وهو ما سيزعجك بالتأكيد، وسيجعلك تلجئين إلى كريمات الأساس رغبة في توحيد لون وملمس بشرتك. ولكن هل ستجدين النتيجة المرغوبة؟ بالتأكيد لا، فأنتِ لم تعالجي المشكلة.

ولتوحيد لون بشرتك عليك معالجة المشكلة، وبعد ذلك يمكنك استخدام كريمات الأساس لإضفاء الحيوية والنعومة عليها. ولكن كيف تتمّ معالجة البشرة؟

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"سيِّدتي نت" ينصحك بضرورة الاهتمام بوضع واقٍ من الشمس باستمرار، قبل الخروج من المنزل يومياً، مع الحرص على استخدام أبرع مكونات الطبيعة في توحيد لون البشرة ومعالجة آثار الشمس، وهذه المكوّنات هي:

1.الزبادي: يحتوي الزبادي على العديد من العناصر المغذية للبشرة، بالإضافة إلى حمض اللاكتيك، الذي يتمتع بخصائص تبييض وتوحيد لون البشرة. كلّ ما عليك فعله هو فرك بشرتك بملعقة من الزبادي، وتركها لبضع دقائق، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، وكرّري ذلك يومياً لعدة أسابيع، وستحصلين على بشرة نضرة وذات لون موحّد. يمكنك أيضاً إضافة ملعقة من العسل إلى الزبادي، فالعسل يساعد على ترطيب ونضارة البشرة.

2.البرتقال: يعتبر من أغنى المكونات بفيتامين (C)، وهو فيتامين ذو أهمية بالغة في تغذية البشرة، كما أنّ البرتقال يتمتّع بخصائص تبييض وتوحيد لون البشرة؛ لذا احرصي على تناول البرتقال الطازج باستمرار لتحسين ملمس ولون بشرتك، كما يمكنك خلط ملعقتين من عصير البرتقال مع ملعقة من الكركم. قومي بوضع الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. يمكنك تكرار ذلك يومياً للحصول على نتيجة سريعة وبشرة موحّدة، كما يمكنك وضع الخليط على يديك وساقيك.

3.الطحين: هو من أفضل المكوّنات التي تساعد على توحيد لون البشرة، فهو يحتوي على عناصر غذائية مختلفة تساعد على إبقاء جلدك صحياً ورطباً وخالياً من الدهون؛ وكلّ ما عليك فعله هو خلط ملعقة من الطحين بالقليل من ماء الورد حتى تحصلي على عجينة سميكة. وزّعيها على بشرتك ويديك وساقيك، واتركيها حتى تجفّ، ثمّ قومي بشطف أعضاءك بالماء الفاتر. يمكنك تكرار ذلك يومياً للحصول على بشرة نضرة.

4.العسل: يساعد العسل على توحيد لون البشرة وترطيبها، كما أنّه غني بخصائص مضادة للجراثيم، وقادرة على المساعدة في التخلّص من البقع والبثور وإزالة خلايا الجلد الميتة. وبالتالي، ستحصلين على بشرة أكثر إشراقاً، فيما كلّ ما عليك فعله هو وضع العسل مباشرة على بشرتك، وتركه حتى يجفّ قليلاً، ثمّ قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر.