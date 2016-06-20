جل عبقري للشفاه من سماش بوكس

نقدم لكم THE INSTA-MATTE LIPSTICK TRANSFORMER من سماش بوكس كوزمتيكس

"هذا الجل العبقري يضاعف مجموعتي من أحمر الشفاه أثناء التصوير. لم يعد من المفترض أن أحمل معي المجموعة الكاملة التي تضم الأقلام الكريمية وغير اللامعة من جديد".

- لوري تايلور ديفيس، رائد فن المكياج الإحترافي عالمياً في سماش بوكس

فكري: منتج الجمال الأروع – الإصبع الذي يمكنك أخذه معك إلى أي مكان والذي يضاعف مجموعتك من أحمر الشفاه

ما هو: من خشبة عرض الأزياء إلى السجادة الحمراء، الشفاه غير اللامعة تحظى بوقتها. تم تطوير هذا المنتج في ستوديوهات سماش بوكس لتقليل عدد أحمر الشفاه اللازمة أثناء التصوير، يقوم Insta-Matte Lipstick Transformer المذهل بمضاعفة مجموعة أحمر الشفاه لديك على الفور من خلال تحويل ألوانك المفضلة إلى ألوان دون لمعان. يقوم الجل المذهل أيضاً بالاندماج مع أي أحمر شفاه كريمي لمظهر مت بتأثير درامي إضافةً إلى أنه يحافظ على اللون بحالته الأصلية – مما يسمح لك بتطبيق ألوانك المفضلة بطريقتين. مريح كفاية للاستخدام طوال اليوم، التركيبة الخفيفة لا تتقشر أو تزول، لذا ستكونين دائماً جاهزة لالتقاط صورة سيلفي. إنه طريقة جديدة كلياً لتطبيق ألوانك المفضلة.

كيف يعمل: مع تركيبة مبتكرة خالية من البودرة، يقوم هذا الجل بتحويل أحمر الشفاه الخاص بك دون ذاك الملمس المتكتل للمستحضرات القديمة.

طريقة الاستخدام:

• بودرة سائبة على شفاهك؟ لا شكراً. أدوات تطبيق خاصة؟ ليس اليوم. يوضع بسخاء فوق أحمر الشفاه الكريمي بإصبعك للمسة نهائية غير لامعة. للعلم: لا يستخدم مع ملمع الشفاه، طلاء الشفاه أو بلسم الشفاه.