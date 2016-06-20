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1850 شاب وفتاة في مبادرة “مستقبلنا في أيدينا” بالوادي الجديد‎

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1850 شاب وفتاة في مبادرة “مستقبلنا في أيدينا” بالوادي الجديد‎ 1850 شاب وفتاة في مبادرة “مستقبلنا في أيدينا” بالوادي الجديد‎

أرشيفية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تقدم 1850 شاب وفتاة في مبادرة ” مستقبلنا في ايدينا ” بالمحافظة.

صرح امام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد وقال، أن المبادرة تنفذها جمعية المستقبل للمعاقين حركيا بالخارجة، وتنمية المجتمع المحلي بمركز بلاط، حيث إن المستهدف من المبادرة 900 شاب وفتاة علي مستوي المحافظة.

أضاف إمام، أن اللجان أوشكت علي إعلان أسماء المشاركين في المبادرة بعد فحص مدي إنطباق الشروط عليهم، حيث إن المبادرة تهدف إلي بناء الروح الإيجابية للشباب والمشاركة الفعالة في بناء الحديثة، وتمكين الجمعيات الأهلية من تنفيذ برامج تشجع وتمكن وتدفع الشباب للمجلس المحلية المقبلة.

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