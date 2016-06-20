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الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا

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الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، منذ قليل، أنها تتابع عن كثب حالة المواطنين السبعة الذين تم احتجازهم على بوابة "الكراريم" بمدينة مصراتة الليبية وهم "محروس جمعة بركات سيد - خلف ناجح عرابى - نبيل حفظى السيد محمد - وليد فرحات سيد - محمد أحمد سيف إبراهيم - نجاح جمال خضر - رامى رضا خضر".

وقالت الخارجية فى بيان لها إنه تم استقبال المسئولين بالقطاع القنصلى ذوى المحتجزين اليوم بمقر وزارة الخارجية، والذين أفادوا أن المواطنين كانوا فى طريق العودة إلى حين تم توقيفهم على البوابة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن الوزارة تجرى اتصالاتها مع الأجهزة المعنية، كما يقوم سفير القاهرة فى طرابلس – المقيم حالياً فى القاهرة بسبب الظروف الأمنية- بالتواصل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى مكان احتجازهم وبحث سبل الإفراج عنهم.

وجددت وزارة الخارجية التحذير من السفر إلى ليبيا والتواجد فى مناطق التوتر والصراعات، فى ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة أن عدم وجود تمثيل دبلوماسى مصرى فى ليبيا فى الوقت الراهن يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات المماثلة.

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مصر 365

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