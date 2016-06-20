الإعلان عن مواعيد اختبارات الدفعة الثانية من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب

أعلن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة عبر موقعه الإلكترونى، عن مواعيد إجراء اختبارى اللغة العربية والإنجليزية للطلاب المقبولين، حيث تم الانتهاء من مراجعة كل أوراق المتأهلين من مرحلة التسجيل ويمكن لكل من تقدم للبرنامج الدخول للموقع الإلكترونى لمعرفة النتيجة وأماكن إجراء الامتحانات.

ووفقًا للمكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية يخوض خمسة آلاف شاب امتحانى اللغة العربية والإنجليزية خلال الأسبوع المقبل، ويهدف الامتحان إلى قياس مدى إتقان المتقدمين اللغة الإنجليزية والقدرة على التعبير وتسلسل الأفكار باللغة العربية.

وأعلن البرنامج للطلاب الذين خاضوا الامتحانات فى أثناء المنافسة على الدفعة الأولى أن لديهم الفرصة فى الاختيار بين خوض الامتحانات مرة الأخرى لزيادة فرص الالتحاق فى حالة تطور مستوى المتقدمين فى اللغة الإنجليزية والعربية أو خوض المنافسة بالدرجات التى حصلوا عليها من الامتحانات الماضية.

وعقب إجراء الإمتحانات التحريرية يتبقى أمام المتقدمين خطوة المقابلة الشخصية ويخوضها من ينجح فى اجتياز الامتحانات بهدف وضع التقييم النهائى ثم بداية الدورة الثانية.

>كانت مديريات الشباب على مستوى الجمهورية قد استقبلت عشرة آلاف شاب ممن نجحوا فى اجتياز التقييم على مدار ثلاثة أسابيع ثم جاءت خطوة مراجعة أوراق المتقدمين للتأكد من صحة البيانات المذكورة فى استمارة التقدم.

وأكد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أن كل من تقدم عبر الموقع الإلكترونى هو جزء من البرنامج ويحصل المتقدمون غير المقبولين على المحتوى الدراسى للبرنامج مجانًا.

كما يمكن لجميع المتقدمين معرفة أخبار البرنامج والمراحل القادمة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات من خلال صفحة البرنامج على موقع التواصل.

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