حبس زوجة مسئول بالمطابع السرية وشقيقتها ووالدة مدير صفحة شامومينج

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس كل من "هالة ى.م" زوجة "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة وشقيتها "تهانى ى.م"، بالإضافة إلى "صباح_ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بالإضرار بالأمن القومى، وتربيح الغير، وتسريب اسئلة امتحانات الثانية العامة.

وكانت وزارة الداخلية أفادت فى بيان لها أنه فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس_بوك" على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" بنشر صور تتضمن أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل قيام الطلاب بآداء الامتحانات حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات، فقد تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم وتحديد أدوارهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجهود أسفرت من خلال إجراء التحريات السرية حول المتهمين المضبوطين فى الوقائع المرتبطة بنشر الامتحانات وأقاربهم، وكشف العلاقات بين المتهمين المضبوطين فى وقائع مماثلة والعاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمحبوسين على ذمة القضية، عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية) .

وتمكن المذكور من الحصول على أسئلة وأجوبة إمتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسئول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه " أشرف ع.م" و"خالد ع.م" بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به. وبتكثيف التحريات تبين قيام كل من ( "هالة ى.م" – "تهانى ى.م" – "صباح_ع.م" – "محمد_ا.أ"– "محمود_م.ع" – "عمر إ.ع" – "أحمد ف.م" - "محمد_ج.ح"- "عصام م.م" وشهرته "عصام البهنساوى" سبق ضبطه) بالاشتراك فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث استغلت "هالة ى.م" طبيعة عمل زوجها "عاطف ع.م" بإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014 .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعاً عدا "محمد_ا.أ" وجارى ضبطه، وعثر بمنزل "هالة ى.م" المضبوطات التالية ( مبلغ مالى قدره ( 8310 جنيهات) - جهاز حاسب إلى محمول - (4) جهاز تليفون محمول - شريحة خط محمول - قارئ "Reader" - جهاز هارد ديسك- دفتر توفير بإسم شقيقها ( "أحمد ى.م" به رصيد بلغ (577208 جنيه) وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ (20000 جنيه) - دفتر توفير باسم شقيقتها (المدعوة "تهانى ى.م" - بعض المشغولات الذهبية). كما عثر بمنزل المتهمة "تهانى ى.م" (هاتف محمول، جهاز تابلت، جهاز كمبيوتر، فلاشة).

>وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية: رئيس قسم مطبعة "التعليم" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

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