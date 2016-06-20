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إنبي يشترط باقي مستحقات عوض للتفاوض مع الزمالك على ناصف وأسامة إبراهيم

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إنبي يشترط باقي مستحقات عوض للتفاوض مع الزمالك على ناصف وأسامة إبراهيم إنبي يشترط باقي مستحقات عوض للتفاوض مع الزمالك على ناصف وأسامة إبراهيم

رهن مسؤولو نادي إنبي أمر التفاوض مع نادي الزمالك حول ضم أسامة إبراهيم ظهير أيمن الفريق ومحمد ناصف الظهير الأيسر، بالحصول على باقي مستحقاتهم من بيع إسلام عوض.

ويرغب الزمالك في ضم أسامة إبراهيم ظهير أيمن إنبي، لتعويض رحيل عمر جابر الذي احترف مؤخرا في صفوف بازل السويسري.

من جهتهم، رفض مسؤولو إنبي التفاوض على إمكانية ضم اللاعب قبل الحصول على باقي مستحقات النادي من صفقة بيع إسلام عوض للزمالك من قبل.

إسلام عوض لعب للزمالك في الفترة من 2012 وحتى 2014، ولكنه لم يسجل معهم أي هدفـ قبل أن يرحل لنادي طلائع الجيش.

ويحق لإنبي الحصول على مبلغ مليون و300 ألف قيمة القسطين المتأخرين على الفريق الأبيض للنادي البترولي.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة رسميا، قبل التفاوض على ضم اللاعبين.

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