زراعة الوادى الجديد تواصل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد القمح

قال الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى إن فرق المكافحة بدأت فى حملة المقاومة الجماعية لفئران الغيط، بعد الانتهاء من موسم حصاد القمح بإجمالى 2000 فدان قمح بمركز باريس.

وأضاف محسن أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة الميكانيكية لأشجار النخيل بمعظم مراكز المحافظة الخمسة، استعدادا لموسم جنى التمور فى أغسطس المقبل كما تم الانتهاء من أعمال المكافحة لآفات النخيل ويجرى استكمال أعمال الرش الوقائى لمزارع النخيل على مستوى المحافظة .

بالصور.. إطلاق طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات نخيل الخارجة على مساحة 1000 فدان