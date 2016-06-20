أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة الوادى الجديد تواصل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد القمح

Google+ Print
زراعة الوادى الجديد تواصل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد القمح زراعة الوادى الجديد تواصل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد القمح
قال الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى إن فرق المكافحة بدأت فى حملة المقاومة الجماعية لفئران الغيط، بعد الانتهاء من موسم حصاد القمح بإجمالى 2000 فدان قمح بمركز باريس.

وأضاف محسن أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة الميكانيكية لأشجار النخيل بمعظم مراكز المحافظة الخمسة، استعدادا لموسم جنى التمور فى أغسطس المقبل كما تم الانتهاء من أعمال المكافحة لآفات النخيل ويجرى استكمال أعمال الرش الوقائى لمزارع النخيل على مستوى المحافظة .


>بالصور.. إطلاق طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات نخيل الخارجة على مساحة 1000 فدان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365