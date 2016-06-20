طرح 23 ألف قطعة أرض لإسكان الخريجين والشباب بالوادي الجديد

مراسل ONA

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن طرح 23 ألفًا و306 قطع أراض لتوزيعها على الشباب حديثي الزواج ،والتخرج لإقامة مساكن عليها بالمحافظة.

وقال عشماوي إن هذه الأراضي سيتم توزيعها ضمن تقسيمات الشباب، حيث تصل تكلفة المتر المربع 15 جنيهًا مقابل الأرض والمرافق ، مشيرًا إلى أن الأراضي تضم 6388 قطعة بمنطقة الفرافرة وحدها، وذلك لإتاحة الفرص اللازمة للتوطين والاستصلاح بالمنطقة ،

وأوضح المحافظ أن هذه الأراضي تم تخصيصها في القرى التابعة لمشروع الاستصلاح، أما قطع الأراض فى المدن فيتم تخصيصها طبقًا للنظام المعمول به فى الإسكان الاجتماعي وجمعيات بناء المساكن.

أضاف عشماوي ، بأن 42 موقعًا بزمامات القرى وتوابعها بالداخلة سوف تستفيد من التقسيمات الجديدة التي خصصتها المحافظة، كما أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة سلمت أراض خلال اليومين الماضيين لعدد من المستفيدين، وأن هناك مجموعة من المستفيدين سيتم تسليمهم الأرض بعد الانتهاء من المخطط العمراني.

وأشار عشماوي إلى أن الوحدات القروية المستفيدة بمركز الخارجة انتهت من إعداد الكشوف اللازمة للمستفيدين، وتم الاختيار بكل دقة، وأنه تم الانتهاء من توصيل جزء كبير من المرافق اللازمة للتقسيمات حتى تكون الخدمات متوفرة للمستفيد.