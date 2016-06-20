أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وليد درويش: العالم بأكمله يترقب استعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
وليد درويش: العالم بأكمله يترقب استعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليد درويش: العالم بأكمله يترقب استعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وليد درويش

قال مستشار المفوضية الأوروبية، وليد درويش، إن المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لديهم قلق “كبير”، من استعداد خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن العالم بأكمله يَترقب هذه الخطوة.

وأضاف درويش، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن البنك المركزي البريطاني، أكد أن خروج بريطانيا، من منظومة الاتحاد الأوروبي خطوة، لم تكن “جميلة”، فهذا معناه أن هذه الخطوة ستكون “كارثية”، بالمعنى الأدق لما قد سيحدث مستقبلًا.

وتابع درويش أن دول بلجيكا، وهولندا، وأيرلندا سيخسرون كثيرًا، في حال خروج بريطاينا من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يوجد أي خطط “صلبة”، لمواجهة كل هذه المشاكل، بالإضافة إلى خسارة ألمانيا، وتأثيرها السلبي على اقتصادها.

وأوضح درويش، أن الخاسر الأكبر من هذا القرار سيكون بريطانيا، متابعًا أن تأثير استعداد خروج  بريطاينا من دول الاتحاد الأوروبي، بدأ يظهر بشكل واضح في البورصات الأوروبية، بالإضافة إلى أنه سيؤثر على المدى القصير على السوق الأوروبية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017