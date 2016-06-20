وليد درويش: العالم بأكمله يترقب استعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال مستشار المفوضية الأوروبية، وليد درويش، إن المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لديهم قلق “كبير”، من استعداد خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن العالم بأكمله يَترقب هذه الخطوة.

وأضاف درويش، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن البنك المركزي البريطاني، أكد أن خروج بريطانيا، من منظومة الاتحاد الأوروبي خطوة، لم تكن “جميلة”، فهذا معناه أن هذه الخطوة ستكون “كارثية”، بالمعنى الأدق لما قد سيحدث مستقبلًا.

وتابع درويش أن دول بلجيكا، وهولندا، وأيرلندا سيخسرون كثيرًا، في حال خروج بريطاينا من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يوجد أي خطط “صلبة”، لمواجهة كل هذه المشاكل، بالإضافة إلى خسارة ألمانيا، وتأثيرها السلبي على اقتصادها.

وأوضح درويش، أن الخاسر الأكبر من هذا القرار سيكون بريطانيا، متابعًا أن تأثير استعداد خروج بريطاينا من دول الاتحاد الأوروبي، بدأ يظهر بشكل واضح في البورصات الأوروبية، بالإضافة إلى أنه سيؤثر على المدى القصير على السوق الأوروبية.