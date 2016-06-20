نيوزيلندا تمدد نشر قواتها التي تدرب الجيش العراقي

قالت نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها ستمدد نشر قواتها التي تقوم بتدريب قوات الدفاع العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.

وبحسب رويترز فقد قال وزير الدفاع النيوزيلندي “جيري براونلي” في بيان إن هذه القوات التي يبلغ عددها حاليا 105 أفراد ستبقى في العراق حتى نوفمبر 2018 أي أطول 18 شهرًا عما كان مقررا من قبل.

وأضاف أن “لهذا أثرا ملموسًا على قدرة الجيش العراقي على السيطرة والاحتفاظ بأراض من داعش.

وتعمل قوة الدفاع النيوزيلندية مع نحو 300 جندي استرالي يوفرون التدريب على مهارات استخدام الأسلحة الأساسية بالإضافة إلى الدعم الطبي واللوجستي.

وتقول الحكومة النيوزيلندية إن البعثة دربت نحو 7 آلاف فرد من قوة الأمن العراقية منذ بدايتها في 2015.

وقال وزير الدفاع النيوزيلندي إن الحكومة أجازت أيضًا للقوات تدريب قوات عراقية أخرى مثل الشرطة المكلفة بتأمين المدن فور تحريرها من تنظيم داعش.