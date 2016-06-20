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تقرير في الجول – أوتاكا يعود من أجل استكمال ' مهمة قديمة '

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تقرير في الجول – أوتاكا يعود من أجل استكمال ' مهمة قديمة ' تقرير في الجول – أوتاكا يعود من أجل استكمال ' مهمة قديمة '

أحد أوائل من أطلق عليهم لقب جلاد الحراس في أوائل الألفية الحالية، هو جون أوتاكا، الذي يقترب بشدة من العودة للإسماعيلي حسب تصريحات رئيس النادي محمد أبو السعود لـFilGoal.com.

بلا شك يعد أوتاكا أحد أعظم المهاجمين الأجانب الذين أتوا إلى ، لكن هل هو الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري؟

FilGoal.com حاول الإجابة على هذا السؤال من خلال البحث في السجلات المتاحة للدوري المصري وموقع د. طارق السعيد لتاريخ الكرة المصرية.

أوتاكا لعب مع المقاولون العرب والإسماعيلي، سجل مع الأول 7 أهداف والثاني 23 هدف في الدوري، ليصل إجمالي أهدافه إلى 30 هدف.

الهداف الأجنبي التاريخي للدوري المصري هو الغاني إرنست بابا أركو، الذي سجل 44 هدفا مع طلائع الجيش و11 مع المقاولون العرب و5 مع سموحة، ليتربع على العرش بـ60 هدفا.

المركز الثاني يحتله لاعبين، الأول هو مهاجم الأهلي التاريخي أحمد فيلكس، والذي سجل 47 هدفا بالقميص الأحمر و5 أهداف بقميص الزمالك الأبيض ليصل رصيد الغاني إلى 52 هدف.

الأخر هو النيجيري بوبا مينسواه صاحب 52 هدفا في الدوري المصري في رحلة طويلة مع فرقه، حيث سجل 22 هدف مع اتحاد الشرطة و11 مع المقاولون و9 مع الجونة و6 مع أسمنت السويس و3 مع إنبي وهدف مع المصري.

الإيفواري فينسنت دي فونيه يأتي ثالثا بـ38 هدفا سجلهم بقميص إنبي.

في المركز الرابع يأتي أمادو فلافيو الذي سجل 35 هدفا بقميص الأهلي الأحمر.

صاحب المركز الخامس قد يكون مفاجأة للبعض. هو السيراليوني تشيرنو مانساري، والذي سجل 30 هدفا مع القناة وهدفين مع الأهلي ليصبح رصيده الإجمالي 32 هدفا.

المركز السادس يتشاركه أوتاكا مع مهاجم حالي هو الغاني جون أنطوي الذي سجل 28 هدفا بقميص الإسماعيلي وهدفين بقميص الأهلي ليعادل أوتاكا بـ30 هدف.

أما بالنسبة لبقية القائمة، فيحتلها مهاجمين نشطين في الدوري المصري حيث يأتي سابعا مهاجم وادي دجلة ستانلي أوهواتشي بـ26 هدفا كلهم بقميص دجلة.

ثامنا يأتي الغاني نانا بوكو مهاجم مصر للمقاصة الذي سجل إجمالا 24 هدفا في الدوري المصري.

تاسعا يأتي مهاجم اتحاد الشرطة عبد الله سيسيه صاحب 23 هدف بقمصان الزمالك والمصري وناديه الحالي.

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