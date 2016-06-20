وصول قافلة مساعدات تضم 35 شاحنة إلى الغوطة بدمشق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، وصول قافلة مساعدات تضم ما لا يقل عن 35 شاحنة إلى الغوطة الشرقية بدمشق.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله، إن القافلة التى دخلت برعاية الهلال الأحمر وصلت إلى مدن وبلدات حمورية وبيت سوى وحزة وعين ترما بدمشق.

ولم يتضح طبيعة المساعدات التى وصلت، وما إذا كانت تحوى مواد طبية أو غذائية.

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة السورية فى وقت سابق بالسماح لها بإيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحظورة على الأقل خلال شهر رمضان وحصلت أخيرا على موافقة دمشق لإيصال المساعدات الغذائية إلى بعض المناطق.