الداخلية: رئيس قسم مطبعة "التعليم" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

افادت وزارة الداخلية انه فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس_بوك" على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" بنشر صور تتضمن أسئلة إمتحانات مادة اللغة العربية والتربيه الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل قيام الطلاب بآداء الإمتحانات حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات ، فقد تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم وتحديد أدوارهم.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، ان الجهود أسفرت من خلال إجراء التحريات السرية حول المتهمين المضبوطين فى الوقائع المرتبطة بنشر الإمتحانات وأقاربهم، وكشف العلاقات بين المتهمين المضبوطين فى وقائع مماثلة والعاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمحبوسين على ذمة القضية، عن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية) .

كما تمكن المذكور من الحصول على أسئلة وأجوبة إمتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الإمتحانات بالمطبعة السرية وقام بالإستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسئول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه " أشرف ع.م" و "خالد ع.م" بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به.

وبتكثيف التحريات تبين قيام كل من ( "هالة ى.م" – "تهانى ى.م" – "صباح_ع.م" – "محمد_ا.أ"– "محمود_م.ع" – "عمر إ.ع" – "أحمد ف.م" - "محمد_ج.ح"- "عصام م.م" وشهرته "عصام البهنساوى" سبق ضبطه) بالإشتراك فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث إستغلت "هالة ى.م" طبيعة عمل زوجها "عاطف ع.م" بإدارة الإمتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014 .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعاً عدا "محمد_ا.أ" وجارى ضبطه، وعثر بمنزل "هالة ى.م" المضبوطات التالية ( مبلغ مالى قدره ( 8310 جنيه ) - جهاز حاسب آلى محمول - (4) جهاز تليفون محمول - شريحة خط محمول - قارئ "Reader" - جهاز هارد ديسك- دفتر توفير بإسم شقيقها ( "أحمد ى.م" به رصيد بلغ (577208 جنيه) وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ (20000 جنيه) - دفتر توفير بإسم شقيقتها (المدعوة "تهانى ى.م" - بعض المشغولات الذهبية).

كما عثر بمنزل المتهمة "تهانى ى.م" (هاتف محمول، جهاز تابلت، جهاز كمبيوتر، فلاشة).

>وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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